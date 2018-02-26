Стали відомі результати досліджень якості води на Прикарпатті

У водоймах Прикарпаття 13% проб води не відповідають гігієнічним нормативам за мікробіологічними показниками.

Бріз повідомляє, що саме такими є результати моніторингових досліджень води поверхневих водойм Івано-Франківської області, які проводилися протягом минулого року державною установою “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України”.

Всього упродовж 2017 року за мікробіологічними показниками фахівцями Центру було досліджено 306 проб води. З них у 40 випадках, тобто у 13% проби виявились такими, що не відповідають гігієнічним стандартам. З 938 проб, взятих на дослідження за санітарно-хімічними показниками, такими, що не відповідають гігієнічним показникам, виявилась 81 проба, тобто 8,6%. Позитивом є те, що з 365 проб, досліджених за паразитологічними показниками, усі виявились такими, що відповідають встановленим нормативам.

Як зазначається, дослідження води поверхневих водойм проводилося у постійно встановлених 15 створах першої та 15 створах другої категорій. Додатково відбирались проби води в 31 створі другої категорії на запити органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та звернення громадян.

Нагадаємо, що на Прикарпатті обмежено рух вантажівок.