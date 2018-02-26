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На Прикарпатті обмежено рух вантажівок через снігопади

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Через погіршення погодних умов на Прикарпатті обмежено рух великогабаритного транспорту!

Галицький кореспондент повідомляє, що через погіршення погодних умов обмежили рух великогабаритного транспорту на автодорозі державного значення Р-24 “Татарів – Кам’янець-Подільський” на 109 км в селі Нижній Вербіж Коломийського району.

Також рух вантажівок обмежено на виїзді із м. Косів у напрямку Косів – Верховина і Косів – Коломия (розв’язка) Р-2.

“Просимо водіїв враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок”, – звертається до прикарпатців Укравтодор.

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