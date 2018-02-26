На Прикарпатті обмежено рух вантажівок через снігопади

Через погіршення погодних умов на Прикарпатті обмежено рух великогабаритного транспорту!

Галицький кореспондент повідомляє, що через погіршення погодних умов обмежили рух великогабаритного транспорту на автодорозі державного значення Р-24 “Татарів – Кам’янець-Подільський” на 109 км в селі Нижній Вербіж Коломийського району.

Також рух вантажівок обмежено на виїзді із м. Косів у напрямку Косів – Верховина і Косів – Коломия (розв’язка) Р-2.

“Просимо водіїв враховувати цю інформацію при плануванні своїх поїздок”, – звертається до прикарпатців Укравтодор.

Читайте також: “Прикарпаття готове до складних погодніх умов”