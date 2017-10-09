Стала відома подальша доля ведмедя, якого утримували в жахливих умовах на Коломийщині

В угідді на Коломийщині у жахливих умовах утримували ведмедя. Про цю ситуацію неодноразово чули волонтери й атовці, які 9 жовтня зробили вагомий крок для вирішення ситуації.

Про це повідомив у Facebook атовець та волонтер Михайло Кушнірук, який з однодумцями зв’язалися із міжнародним фондом ” Four paws”, адже під їхньою егідою працює на Львівщині ведмежий притулок Домажир, пише Галка.

“Сьогодні до місця тримання ведмедя Тайсона прибули спеціалісти з ведмежого притулку, а також іноземні спеціалісти з Фонду. Тайсона оглянув ветеринар, залишився задоволеним його виглядом, спільно було прийнято рішення тимчасово забрати ведмедя до притулку в Домажир для детального його огляду, обстеження, це дасть нам час і можливість підготувати належні умови утримання Тайсона згідно міжнародних норм, а також ми обговорили можливість підтримки нашої ідеї Фондом ” Four paws”.

Крім того, ми домовились про можливість кілька разів на місяць робити екскурсії для наших дітей в ведмежий притулок Домажир. Більш детально всі моменти буде обговорено на цьому тижні в четвер у офісі Фонду ” Four paws” у Львові”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Андрій Флоря