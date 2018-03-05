Співачка з Верховини потрапила до команди Тіни Кароль у шоу “Голос країни”. ВІДЕО

Молода дівчина Надія Боднарук з Верховини вразила прикарпатку Тіну Кароль у шоу “Голос країни”.

Надія разом зі своїм коханим створила гурт, який перекладає на музику вірші відомих українських поетів. Але після двох років стосунків, хлопець місяць тому відправився у Німеччину і просить її поїхати до нього, передає Дзеркало Коломиї.

Дівчина ж не знає, чи залишити свої амбіції тут і поїхати в іншу країну, чи залишитись і продовжити кар’єру. За її словами, якщо хтось повернеться на її голос, тоді так і визначиться її доля.

І її сподівання збулись, – до неї повернулась Тіна Кароль.