Список коломийських аптек, які беруть участь у програмі “Доступні ліки”

Про це йдеться на сайті міськради, пише Дзеркало Коломиї.

“Доступні ліки” – урядова програма реінбурсації – механізм повної або часткової оплати лікарських засобів, що включені до деталізованого опису з бюджету.

Переглянути список препаратів, які видають безкоштовно в рамках програми “Доступні ліки” можна

ЯК ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНІ ЛІКИ?

Покрокова інструкція

Вартість ліків повністю або частково оплачує держава.У програмі беруть участь лише монопрепарати (які містять лише одну діючу речовину).

Пацієнт може обміняти рецепт на ліки у будь-якій аптеці, що підписала договір з місцевим органом влади (закладом охорони здоров’я), долучилася до програми і має наліпку “Доступні ліки”.

У Коломиї кілька десятків аптек видають ліки у рамках програми.

ЧОМУ САМЕ ЦІ КАТЕГОРІЇ ЗАХВОРЮВАННЯ?

Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.

Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні.

Смертність від серцево-судинних хвороб складає 65% від загальної смертності населення в Україні. Відповідно до статистичних даних за 2015 рік, на діабет ІІ типу страждає один мільйон осіб. Це у 6 разів більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано 210 тис., за статистикою 2015-го. Здебільшого, це діти та молодь.

ЯКІ ДІЮЧІ РЕЧОВИНИ ВХОДЯТЬ ДО ПРОГРАМИ?

СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ:

Аміодарон (Amiodarone) Амлодипін (Amlodipine) Атенолол (Atenolol) Верапаміл (Verapamil) Гідрохлортіазид (Hydrochlorothiazide) Спіронолактон (Spironolactone) Фуросемід (Furosemide) Дигоксин (Digoxin) Еналаприл (Enalapril) Ізосорбіду динітрат (Isosorbide dinitrate) Карведілол (Carvedilol) Клопідогрель (Clopidogrel) Метопролол (Metoprolol) Нітрогліцерин (Glyceryl trinitrate) Симвастатин (Simvastatin) Бісопролол (Bisoprolol) Лозартан (Losartanum)

БРОНХІАЛЬНА АСТМА:

Беклометазон (Beclometasone) Будесонід (Budesonide) Сальбутамол (Salbutamol)

ДІАБЕТ ІІ ТИПУ:

Метформін (Metformin) Гліклазид (Gliclazide) Глібенкламід (Glibenclamidum)

ПРАВИЛЬНО ВИПИСАНИЙ РЕЦЕПТ

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО В АПТЕЦІ ЗАКІНЧИЛИСЯ БЕЗКОШТОВНІ ЛІКИ АБО ТІ, ЩО ВІДШКОДОВУЮТЬСЯ?

Пацієнт може зачекати, поки ліки надійдуть в аптеку. Пацієнт може звернутись в іншу аптеку. Пацієнт може обрати іншу торгову марку та доплатити різницю.

ЯКІ ЛІКИ ПАЦІЄНТ МОЖЕ ОТРИМАТИ БЕЗОПЛАТНО, А ЗА ЯКІ ПОТРІБНО ДОПАЧУВАТИ?

Реєстр оптово-відпускних цін визначає максимальну ціну препарату, який може взяти участь в урядовій програмі «Доступні ліки».

Держава компенсує вартість найдешевшого лікарського засобу, який подав заявку на участь в програмі «Доступні ліки». Тобто такий препарат пацієнт матиме змогу отримати безоплатно.

Дорожчий препарат, ціна на який не перевищує граничну референтну, пацієнт може отримати, доплативши різницю між мінімальною ціною та роздрібною ціною обраного препарату.

Ліки, ціна на які перевищує референтну ціну в 5 сусідніх країнах, не підпадають під програму відшкодування. Також наявність препарату у програмі залежить від рішення про його участь від виробника – він має подати заявку для включення свого препарату до реєстру.

Оновлений реєстр препаратів урядової програми “Доступні ліки”

5 лютого 2018 року Міністерство охорони здоров’я затвердило новий реєстр препаратів урядової програми “Доступні ліки” – третій від початку дії програми.

До оновленого реєстру ліків увійшло 239 препаратів 48 виробників, з яких 18 виробників українських і 30 – іноземних. Нагадаємо, раніше у програмі брали участь 198 препаратів 43 виробники.

Завдяки новому механізму ціноутворення (додаткові 5 днів для фармкомпаній для зниження своїх цінових пропозицій), список безоплатних препаратів вдалося розширити додатково на 13 найменувань. В новому переліку вже міститься 47 препаратів, що на 100% відшкодовуватимуться за державний кошт.