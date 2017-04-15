Сьогодні у середмісті Коломиї знову запрацює Водограй Любові

Після зимової перерви знову запрацює Водограй Любові, який збудували торік з нагоди ювілею міста.

Сьогодні о 18:00 на площі біля ратуші відкриють міський фонтан.

Для цього місцеві комунальники повністю готові: розпломбували системи, перевірили комунікації і зняли захисне покриття.

Запрошуємо коломиян урочисто запустити світло-музичний Водограй Любові, на фоні якого всі так полюбляють фотографуватися.

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