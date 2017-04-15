Біля фонтана у Коломиї фонд “Покуття” встановив ковані лавки з символікою міста та провів безкоштовний Wi-Fi. ФОТОФАКТ

Біля фонтана у Коломиї фонд “Покуття” встановив ковані лавки з символікою міста...

У середмісті Коломиї біля світло-музичного фонтана встановили шість кованих лавок.

Їх виготовили на замовлення благодійного фонду “Покуття”, який торік до 775-річчя Коломиї відкрив світло-музичний фонтан “Водограй Любові”.

Меценати фонду, як і обіцяли під час відкриття фонтана, впорядковують територію довкола нього.

Ковані лавки виготовили у кузні в Матеївцях з використанням символіки Коломиї, а мистецьке оздоблення – справа рук сім’ї Дідораків.

Також у фонді виконали ще одну свою обіцянку – провели на площі біля водограю безкоштовний Wi-Fi.

Нагадаємо, торік у Коломиї за 60 днів побудували світло-музичний фонтан, який громаді міста подарував благодійний фонд “Покуття”, ініціатор створення – народний депутат Андрій Іванчук.

Саме доброчинці фонду зініціювали встановлення у середмісті водограю. Кошти з міського чи державного бюджету не залучали – всі роботи проводилися за фінансування фонду. Після будівництва фонд передав фонтан у власність громади міста.

АНОНС: Сьогодні на сайті “Дзеркала Коломиї” запрацює веб-камера з виглядом на фонтан.

Сьогодні відвідувачі сайту зможуть переглядати онлайн-трансляцію запуску водограю після зимової перерви. Початок о 18 год.

Фото: Олександра ОЛІЙНИК