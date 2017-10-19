Снятинський дитячий будинок-інтернат збираються ліквідувати

Сьогодні, 19 жовтня в Івано-Франківську відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань соціально-економічного розвитку, управління комунального власністю, розвитку малого і середнього бізнесу.

Серед іншого, депутати розглянули питання “Про припинення Снятинського дитячого будинку-інтернат”, інформує Бліц-Інфо.

За словами в.о. директора департаменту соціальної політики Віталія Яворського, наповненість інтернату за планом має бути 110 дітей, наразі у ньому перебувають 95 осіб.

“У ньому мають перебувати діти до 18 років, та їх є тільки – 15. У дорослому інтернаті вартість перебування однієї людини – 30 гривень, у дитячому – 56. Тож маючи тільки 15 дітей, ми використовуємо у рік понад мільйон лишніх коштів. Мова йде про витрати на утримання”, – каже чиновник.

Він додав, що на Прикарпатті не заповнені дитячі психоневрологічні інтернати. а черга у дорослі сягає 50 людей. Відтак дітей, що перебувають у Снятині переведуть у дитячий інтернат в Залуччі.

Після ліквідації майно Снятинського дитячого будинку-інтернату передадуть в управління та на баланс Снятинському психоневрологічному інтернату.