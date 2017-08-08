Сміттєзвалище у Коломиї пора закрити — на його місці зробити промислову зону, — Ігор Слюзар

Сміттєзвалище у Коломиї пора закрити — на його місці зробити промислову...

Інвестори з міста Едмонтона (Канада) ведуть перемовини з Коломийською районною радою щодо будівництва сміттєпереробного заводу.

Про це в інтерв’ю “Дзеркалу Коломиї” повідомив міський голова Ігор Слюзар.

“Я наполягаю на тому, що в Коломиї треба закрити сміттєзвалище. Тому міська рада дала погодження на спільну участь у проекті з районною радою. Ми будемо його співфінансувати, всіляко сприяти, але тільки б смітник забрати з міста”, – каже він.

Наразі канадські інвестори визначаються між Коломийщиною і Тернополем. Там більший обсяг сміття, але більші проблеми з ділянкою під сміттєпереробку. А Коломийський район вже визначив для інвесторів дві ділянки. Але поки міський голова не може назвати ці населені пункти.

Ігор Слюзар наголошує, що буде давати згоду всім, хто захоче будувати сміттєпереробний завод, тільки б у місті не було сміття.

Після закриття сміттєзвалища коломийська влада планує провести там рекультивацію землі. На місці смітника може постати повноцінна промислова зона, розповідає Ігор Слюзар. Тепер там 30 га мертвої землі, яку можна оживити і з часом використати для розвитку міста.

“Нашого сміттєзвалища ще вистачить максимум на 5 років. Але якщо відселити три хати, то можемо користуватися сміттєзвалищем ще десь років зо 20. Але це невигідно для Коломиї, ми вбиваємо землю”, – каже мер.

Повну версію інтерв’ю з міським головою Коломиї читайте ТУТ.

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