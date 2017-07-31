Сміття і роми: фоторепортаж зі сміттєзвалища у Коломиї

На коломийському сміттєзвалищі ціле поселення ромів.

На цей час там проживає біля 30 людей з маленькими дітьми, є й вагітні жінки. Всі приїхали сюди на заробітки із Закарпаття.

Для них полігон став і домівкою, й місцем роботи. Тут ніби якесь своє невеличке містечко, тільки з жахливими антисанітарними умовами.

На контакт жителі полігону йти не хочуть. Розповідати про своє життя та роботу категорично відмовляються.

Незважаючи на погоду за вікном, вони кожного дня виходять на постійне місце роботи й сортують сміття. Шукають пластмасу, скло, метал та папір й розкладають в окремі мішки, а потім приїздить вантажівка й забирає все сміття. Робота кипить кожного дня.

Працівники сміттєзвалища несміливо діляться інформацією про те що, наприклад, за 1 кілограм пластмаси роми отримують 1 грн., хоча на ринку той самий 1 кг продають за 5 грн.

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Текст і фото Ярини БАЛАБАНИК

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