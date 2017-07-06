Скільки коштує відпочити на Світязі: “Справжній сезон починається в липні”

Усіх охочих закликають відпочивати на Світязі. Волинський курорт здивує відвідувачів гостинністю та цінами, пише Таблоїд Волині.

Журналісти з’ясували, у скільки цього року обійдеться відпочинок біля волинського озера.

“Справжній сезон на Світязі починається в липні. Бо у червні зазвичай дощ та сонячна погода змінюють одне одного по кілька разів на день, пляжі напівпорожні, а на базарчику навіть не всі кіоски встигли розпочати роботу. Але в цьому теж є свій колорит. Світязь завжди чудовий”, – ділиться своїми враженнями Андрій Ляшук.

Проживання



Замовляти житло можна заздалегідь, проте кожного року будинків, які здають для відпочивальників все більше, а господарі готові віддати своє помешкання заради ще одного гостя.

Ціни коливаються від 100 до 350 грн. за добу.

Проте можна знайти апартаменти і за тисячу, а то й більше.

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Варто звернути увагу, що ціни на житло збільшуються з кожним наступним літнім місяцем. Так, у серпні майже всі будиночки будуть коштувати на 20-40 гривень дорожче.

“На Світязі можна зняти житло класу люкс або економ. Але якщо вам захочеться подивитись як відпочивали трудящі в хрущовсько-брежнєвську епоху сходіть на турбазу. Там є справжні раритети”, – пише Андрій Ляшук.

І найпопулярніші ласощі волинського курорту – пончики, цьогоріч коштують 15 грн. за 1 штуку.

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