Штучна чи жива ялинка? Плюси та мінуси обох варіантів

Ялинка – незмінний атрибут різдвяно-новорічних свят. Вона може бути штучною або натуральною. Якщо ви досі роздумуєте, яку ялинку краще вибрати – штучну чи “живу” – врахуйте всі плюси і мінуси кожного з варіантів.

Традиції прикрашати дерево іграшками та гірляндами дарують неповторний настрій і дорослим, і дітям, пише Радіо Максимум.

Утім, напередодні зимових свят перед нами постає складне питання: яку ж ялинку вибрати – “живу” чи штучну? Насправді обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Ось вам аргументи “за” і “проти”.

Плюси і мінуси “живої” ялинки

Беззаперечено, основною перевагою натуральної ялинки в домі є хвойний запах. Він дарує відчуття свята та наповноює будинок духом свята. При цьому хвойний аромат не тільки приємний, а й корисний: вічнозелені дерева виділяють в повітря ефірні олії, які мають бактерицидну дію і використовуються для профілактики респіраторних захворювань та дезінфекції. Хвойні голки можуть стати в нагоді після свят. З них можна робити різні корисні маски та мазі.

Натуральна ялинка нагадує дитинство, даруючи те саме неповторне відчуття свята. Зрозуміло, що ціна “живої” ялинки теж відносно низька, але є кілька “але”.

Щоб отримати натуральну новорічну ялинку – потрібно, щоб хтось її зрубав, тобто “вбив” дерево, яке росло роками чи десятиліттями. А все – заради кілька днів вашого святкового настрою. Відтак, головний мінус “живої” ялинки – знищення природи.

Вічнозелена красуня побуде зеленою геть недовго: за час свят вона пожовтіє та обсиплеться. Це не тільки зіпсує її вигляд, а й буде заважати вам: уявіть, що на Різдво вам доведеться підмітати голки з підлоги, а не колядувати з друзями. Ми, звісно, згущуємо фарби, але ідею ви зрозуміли.

Щоб продовжити життя ялинки, слід стежити за умовами її утримання в будинку. Найкраще тримати дерево подалі від батареї, у воді, змішаній з кількома ложками гліцерину. Так чи інакше, уже через місяць від зеленої красуні залишиться лише засохлий стовбур.

Людям, що зважилися на покупку живої ялинки, крім купи сухих голок на килимі, слід остерігатися ще й алергії. Крім того, хвоя в будинку проганяє сонливість, зрозуміло, завдяки “натуральній хімії”. Особливо не сподобається цей ефект сім’ям з маленькими дітьми – малюків буде важкувато вкласти спати.

Ще один суттєвий недолік – пожежонебезпечність. Треба бути дуже обережними із гірляндами та новорічними вогниками.

Плюси і мінуси штучної ялинки

Прибічники правильного святкування Нового року навряд чи придбають собі штучну ялинку, мовляв, “це зовсім не те”. Однак у цілому така ялинка дуже хороша, адже вона позбавлена ​​всіх мінусів своєї “натуральної” сестри.

Один із головних плюсів штучного дерева – це відсутність голок на підлозі. Ялинка не буде обсипатися, а значить час для прибирання після новорічних свят скоротиться. Крім того, використовувати штучну ялинку можна багаторазово, це не тільки економить бюджет, але і час, який доводиться витрачати на вибір натурального дерева.

Вибираючи ненатуральну ялинку, ви бережете природу, не підтримуючи незаконні вирубки молодих хвойних дерев. Не забувайте, що швидкість росту у вічнозелених рослин дуже низька – близько 10-20 сантиметрів у рік, тому посадки нових рослин не встигають за масштабними вирубками.

Словом, штучна новорічна ялинка не обсипається, вона довговічна і проживе багато років. Крім того, сучасні “неживі” ялинки робляться абсолютно негорючими і хімічно безпечними. Однак все це можна сказати лише про якісні штучні ялинки. Тому, вибираючи в магазині новорічне дерево, не женіться за дешевизною – є велика небезпека отримати неякісну річ, яка зроблена з використанням шкідливих речовин, та до того ж швидко зламається.

До плюсів також можна віднести великий вибір зовнішнього вигляду. Сучасні штучні ялинки часто зовні красивіші за живі.

Мінуси штучної ялинки. Усе-таки штучна ялинка, навіть якщо вона зроблена відповідно до найвищих стандартів якості, виготовлена з пластику з використанням інших хімічних сполук, про які, найчастіше, не пишуть на етикетці. Відомо, що полівінілхлорид (ПВХ), з якого найчастіше роблять штучні ялини, є найбільш небезпечним з усіх типів пластмас, вчені стверджують, що при нагріванні з ПВХ виділяється аналог бойового отруйного газу – фосгену.

Звісно, штучна ялинка не принесе у ваш дім той самий хвойний запах, але пам’ятайте, що купуючи штучні ялинки – ви, передусім, бережете ліс. Та й різноманітні аромаблоки можуть відмінно замінити запах “живої” ялинки.