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Штучна чи жива ялинка? Плюси та мінуси обох варіантів

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Фото ілюстративне

Ялинка – незмінний атрибут різдвяно-новорічних свят. Вона може бути штучною або натуральною. Якщо ви досі роздумуєте, яку ялинку краще вибрати – штучну чи “живу” – врахуйте всі плюси і мінуси кожного з варіантів.

Традиції прикрашати дерево іграшками та гірляндами дарують неповторний настрій і дорослим, і дітям, пише Радіо Максимум.

Утім, напередодні зимових свят перед нами постає складне питання: яку ж ялинку вибрати – “живу” чи штучну? Насправді обидва варіанти мають свої переваги та недоліки. Ось вам аргументи “за” і “проти”.

Плюси і мінуси “живої” ялинки

Беззаперечено, основною перевагою натуральної ялинки в домі є хвойний запах. Він дарує відчуття свята та наповноює будинок духом свята. При цьому хвойний аромат не тільки приємний, а й корисний: вічнозелені дерева виділяють в повітря ефірні олії, які мають бактерицидну дію і використовуються для профілактики респіраторних захворювань та дезінфекції. Хвойні голки можуть стати в нагоді після свят. З них можна робити різні корисні маски та мазі.

Натуральна ялинка нагадує дитинство, даруючи те саме неповторне відчуття свята. Зрозуміло, що ціна “живої” ялинки теж відносно низька, але є кілька “але”.

Щоб отримати натуральну новорічну ялинку – потрібно, щоб хтось її зрубав, тобто “вбив” дерево, яке росло роками чи десятиліттями. А все – заради кілька днів вашого святкового настрою. Відтак, головний мінус “живої” ялинки – знищення природи.

Вічнозелена красуня побуде зеленою геть недовго: за час свят вона пожовтіє та обсиплеться. Це не тільки зіпсує її вигляд, а й буде заважати вам: уявіть, що на Різдво вам доведеться підмітати голки з підлоги, а не колядувати з друзями. Ми, звісно, згущуємо фарби, але ідею ви зрозуміли.

Щоб продовжити життя ялинки, слід стежити за умовами її утримання в будинку. Найкраще тримати дерево подалі від батареї, у воді, змішаній з кількома ложками гліцерину. Так чи інакше, уже через місяць від зеленої красуні залишиться лише засохлий стовбур.

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Людям, що зважилися на покупку живої ялинки, крім купи сухих голок на килимі, слід остерігатися ще й алергії. Крім того, хвоя в будинку проганяє сонливість, зрозуміло, завдяки “натуральній хімії”. Особливо не сподобається цей ефект сім’ям з маленькими дітьми – малюків буде важкувато вкласти спати.

Ще один суттєвий недолік – пожежонебезпечність. Треба бути дуже обережними із гірляндами та новорічними вогниками.

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Плюси і мінуси штучної ялинки

Прибічники правильного святкування Нового року навряд чи придбають собі штучну ялинку, мовляв, “це зовсім не те”. Однак у цілому така ялинка дуже хороша, адже вона позбавлена ​​всіх мінусів своєї “натуральної” сестри.

Один із головних плюсів штучного дерева – це відсутність голок на підлозі. Ялинка не буде обсипатися, а значить час для прибирання після новорічних свят скоротиться. Крім того, використовувати штучну ялинку можна багаторазово, це не тільки економить бюджет, але і час, який доводиться витрачати на вибір натурального дерева.

Вибираючи ненатуральну ялинку, ви бережете природу, не підтримуючи незаконні вирубки молодих хвойних дерев. Не забувайте, що швидкість росту у вічнозелених рослин дуже низька – близько 10-20 сантиметрів у рік, тому посадки нових рослин не встигають за масштабними вирубками.

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Словом, штучна новорічна ялинка не обсипається, вона довговічна і проживе багато років. Крім того, сучасні “неживі” ялинки робляться абсолютно негорючими і хімічно безпечними. Однак все це можна сказати лише про якісні штучні ялинки. Тому, вибираючи в магазині новорічне дерево, не женіться за дешевизною – є велика небезпека отримати неякісну річ, яка зроблена з використанням шкідливих речовин, та до того ж швидко зламається.

До плюсів також можна віднести великий вибір зовнішнього вигляду. Сучасні штучні ялинки часто зовні красивіші за живі.

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Мінуси штучної ялинки. Усе-таки штучна ялинка, навіть якщо вона зроблена відповідно до найвищих стандартів якості, виготовлена з пластику з використанням інших хімічних сполук, про які, найчастіше, не пишуть на етикетці. Відомо, що полівінілхлорид (ПВХ), з якого найчастіше роблять штучні ялини, є найбільш небезпечним з усіх типів пластмас, вчені стверджують, що при нагріванні з ПВХ виділяється аналог бойового отруйного газу – фосгену.

Звісно, штучна ялинка не принесе у ваш дім той самий хвойний запах, але пам’ятайте, що купуючи штучні ялинки – ви, передусім, бережете ліс. Та й різноманітні аромаблоки можуть відмінно замінити запах “живої” ялинки.

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Нагадаємо, 19 грудня у Коломиї урочисто відкриють головну ялинку.
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