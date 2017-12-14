На Прикарпатті стартувала операція “Новорічна ялинка”

Державна екологічна інспекція в Івано-Франківській області розпочала щорічну природоохоронну операцію “Новорічна ялинка”.

Зокрема, проводяться перевірки лісогосподарських підприємств щодо дотримання норм та лімітів заготівлі новорічних ялинок, перевірки із виявлення несанкціонованих рубок, а також фактів перевезення і незаконної реалізації новорічних ялинок.

Державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Івано-Франківської області посилену увагу звертають проведенню перевірок на територіях селекційних плантацій та ділянках цінних хвойних порід, особливо – на територіях природно-заповідного фонду.

Порушники будуть притягатись до відповідальності згідно чинного природоохоронного законодавства.

Розміри стягнень за заподіяну державі шкоду внаслідок самовільної рубки хвойних насаджень розраховуються відповідно до “Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної лісу”, затверджених Постановою КМУ від 23.07.2008 №665, і “Такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів”, затверджених Постановою КМУ від 08.04.1994 №559, та становлять:

у межах населених пунктів за дерево діаметром:

до 6 см – 800 грн;

6,1-10 см – 1152 грн;

10,1-14 см – 1500 грн;

14,1-18 см – 1852 грн;

18,1-22 см – 2200 грн;

за межами населених пунктів за дерево діаметром:

до 10 см – 399,27 грн;

10,1 – 14 см – 703,50 грн;

14,1 – 18 см – 1806,24 грн;

18,1 – 22 см – 3707 грн.

Нагадуємо, що реалізація новорічних ялинок повинна проводитись лише при наявності електронного маркування. Єдиним документом на право перевезення новорічних ялинок є товарно-транспортна накладна встановленого взірця з відповідними відмітками відвантажувача, видана лісогосподарським підприємством.

У передноворічний період як в обласному центрі, так і в районах традиційно організовано виїзну торгівлю хвойними деревами, новорічними гілками та композиціями, де ялинки можна придбати на законних підставах.

Держекоінспекція просить громадям не купувати новорічні ялинки сумнівного походження, не сприяти незаконному промислу, який завдає шкоди довкіллю.

Раніше йшлося, що до новорічних свят на Прикарпатті зріжуть понад 30 тис. ялинок.