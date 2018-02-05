Верховна Рада України 18 січня 2018 року ухвалила Закон України “Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях”. Цей закон був розроблений за ініціативи та під керівництвом одного з лідерів Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ”, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олександра Турчинова.

“Депутатська фракція Політичної партії “НАРОДНИЙ ФРОНТ” домагалася ухвалення цього історичного рішення у парламенті, яким визнано Росію країною-агресором. Тепер очікуємо на подальші дії щодо реалізації положень Закону про деокупацію і відновлення територіальної цілісності України. Насамперед, це розширення санкційного тиску на Росію і введення до окупованих районів Донбасу миротворців ООН, які мають контролювати всю територію ОРДЛО, забезпечити виведення російських військ та відновлення контролю українських прикордонників над україно-російським кордоном” – заявив на зустрічі із журналістами народний депутат України Володимир Шкварлюк.

Ухвалення закону, яким РФ визнається агресором, а ОРДЛО І КРИМ – окупованими, було принциповою позицією «НАРОДНОГО ФРОНТУ», який більше року лобіював це рішення в парламентських комітетах, переконував колег об’єднати відповідні розрізнені законопроекти та наполіг на тому, щоби із законопроекту були виключені “мінські домовленості”.

На жаль, але ухвалення законопроектів 7164 і 7163 навіть теоретично не може ані “зупинити війну”, ані “гарантувати захист мирного населення”. Тут не має бути жодних ілюзій, чи політичних маніпуляцій. Але ці закони стануть проясненням правової позиції України щодо злочинів Кремля. Саме це, зокрема, дозволить захистити мирне населення окупованих територій через поширення на нього норм міжнародного права щодо обов’язків країни-окупанта. Крім того, ці нормативні акти стануть підставою для розширення українських і міжнародних санкцій проти РФ, а також початком формування консолідованої правової претензії до Росії за усі збитки внаслідок агресії та окупації.

Політична партія “НАРОДНИЙ ФРОНТ” та її лідер Арсеній Яценюк послідовно виступає за постійне розширення економічних санкцій України та Заходу проти агресора, у тому числі й щодо режиму перевезення людей та вантажів до РФ та окупованих територій. Україна та всі країни світу повинні нарощувати економічний тиск на агресора, поки не припиняться обстріли, поки не будуть звільнені всі заручники, поки російські війська не вийдуть з Криму та Донбасу.