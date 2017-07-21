Семеро сиріт з Івано-Франківщини отримають житло

В Івано-Франківській області зареєстровано 422 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з них 109 не мають власного житла.

Рішенням сесії обласної ради від 25.12.2015 № 49-2/2015 затверджено регіональну цільову програму соціального захисту і підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, захисту їх житлових прав, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності на 2016-2020 роки, інформує прес-служба Івано-Франківської ОДА.

На 2017 рік в обласному бюджеті передбачено кошти в сумі 2,3 мільйони гривень на придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

У першому півріччі 2017 року з обласного бюджету виділено 1,1 млн грн для придбання житла трьом дітям, ще чотирьом придбають житло завдяки співфінасуванню місцевих бюджетів.

До завершення року заплановано виділити з обласного бюджету ще 1,1 млн грн на придбання житла.

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