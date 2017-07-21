В Україні 67% дітей до 17 років стикаються з булінгом – ЮНІСЕФ

67% дітей в Україні у віці від 11 до 17 років стикалися з проблемою булінгу протягом останніх трьох місяців.

24% дітей стали жертвами булінгу, і 48% з них нікому не розповідали про ці випадки, пише УП.Життя.

Таку статистику наводить ЮНІСЕФ за результатами дослідження, проведеного у 2017 році.

Дослідження свідчить, що діти, закриті до спілкування, а також діти із родин з низьким рівнем прибутку, піддаються булінгу вдвічі частіше за інших дітей.

Окрім цього, внутрішньо переміщені діти є більш вразливими до різних форм насильства, пов’язаного з конфліктом.

Це впливає на їхню соціальну поведінку. Економічні труднощі також опосередковано підвищують ризики булінгу таких дітей.

ЮНІСЕФ запустив сайт про булінг, на якому школярі та батьки можуть знайти інформацію щодо явища, його наслідки та можливі дії для подолання цієї проблеми.

На сайті запропоновані альтернативні булінгу види поведінки, як-от скейтбординг, блогінг або діджеїнг.

“Діти часто не знають, як самостійно розв’язати певні проблеми. Проблема булінгу – не виняток. Для батьків дуже важливо вміти попередити або належним чином відреагувати на булінг, з яким стикаються їхні діти. Вони мають бути уважними, спілкуватися та підтримувати своїх дітей“, – підкреслила Джованна Барберіс, Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні.

Довідково: Цькування, булінг (англ. bully — залякувати, цькувати, задирати) — прояв агресії з подальшим залякуванням особистості і появою можливості її повного підпорядкування собі і своїм інтересам. Така поведінка дає можливість людині самоствердитися за рахунок когось, заслужити собі загальний авторитет. Насправді задирака приховує свою неспроможність і слабкість.