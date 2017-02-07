СБУ затримала на хабарі старшого слідчого поліції на Прикарпатті. ФОТОФАКТ

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою та обласною прокуратурами, відділом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили на хабарництві старшого слідчого одного з місцевих відділів поліції Прикарпаття.

Правоохоронці встановили, що капітан вимагав 400 доларів США з місцевого мешканця за перекваліфікацію кримінального провадження на менш тяжкий злочин та сприяння в уникненні відповідальності, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Управління СБ України в Івано-Франківській області.

Співробітники спецслужби затримали поліцейського згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України на робочому місці під час отримання другої половини хабара.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.