Розроблений дівчиною з Коломиї додаток потрапив до найкращих за версією Apple

Протягом останніх двох років рейтинг найкращих додатків Apple не обходиться без українських сервісів. Раніше редактори App Store вибирали продукти одеської Readdle: в 2015 відзначили PDF Expert (macOS) і поштовий клієнт Spark (iOS), а в 2016 найкращим знову назвали Spark (macOS).

Нещодавно в Apple назвали головні тренди і найкращі програми 2017 року. На цей раз Readdle в топі не виявилося, зате редактори App Store відзначили український AR-додаток InkHunter. За допомогою доповненої реальності він дозволяє користувачам “приміряти” татуювання, пише КУРС з посиланням на АІН.

З квітня 2016 року в магазинах додатків для iOS і Android InkHunter скачали понад 6,5 млн користувачів. В місяць ним користується 350 000-500 000 чоловік, більшість з яких молоді американці 20-30 років.

“Більшість приходять – вирішують своє завдання і не використовують додаток до наступного татуювання”, – пояснює Олександра Рогачова.

Потрапляння в список найкращих на App Store, за словами СЕО, дало приріст в 15-20% в порівнянні з постійним трафіком. За весь час роботи в InkHunter не витрачали гроші на маркетинг додатку.

“Весь наш трафік або з пошуку (в основному) або з медіа (сплески). Тому для нас цей Фічер – більше предмет гордості і хороший момент для пітч-дека, ніж маркетинговий інструмент”, – вважає засновниця InkHunter.

Додаток можна завантажити в магазині безкоштовно. Але команда заробляє на запуску брендованих колекцій, промо-кампаніях з брендами в різних локаціях (схожу модель використовує Snapchat) і рекламі.

Зараз в команді проекту працює чотири людини: дві в Нью-Йорку і дві в Україні. Вони також регулярно залучають фахівців на фріланс під специфічні завдання. В першу чергу засновники планують розширювати команду в Україні – це виявилося зручніше, ніж концентрувати сили в США.

Раніше InkHunter пройшов акселерацію і отримав $ 40 000 у нью-йоркському ERA, а потім залучив кошти від венчурного фонду Kayon Partners. Інвестиції команда витрачає на R&D в сфері доповненої реальності і вже залучає фінансування для “запуску цих технологій в маси”.

“Зараз настав час AR, а не тату-ринку (хоча він теж непогано росте). Примірка на своєму тілі за допомогою AR – те, що цінує ринок і люди регулярно роблять і без AR. […] Все наше бачення і плани побудовані навколо технологій примірки на себе, розпізнаванні частин тіла в реальному часі, реалістичного рендерингу віртуальних об’єктів на тілі людини. Найближчим часом плануємо випустити технологію розпізнавання рук на пристрої в реальному часі і дослідів примірки, заснованих на ній”, – поділився спостереженнями CTO InkHunter Павло Розумовський.

Нагадаємо, з дитинства Олександра Рогачова захоплювалася математикою і головоломками, брала участь у шкільних олімпіадах, а в старших класах зацікавилася інформатикою.

Отримавши атестат, вагалася у виборі між механіко-математичним і факультетом комп’ютерних наук. Вибрала другий – і не прогадала. Вчилася у Харкові, в університеті ім. Каразіна. Зараз їй 24 роки, вона CEO американського стартапу з 6 мільйонами користувачів, мешкає у Нью-Йорку.