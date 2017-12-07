Розпочалася 27 сесія Коломийської міської ради. ПРЯМИЙ ЕФІР

У ці хвилини в залі засідань міської ради триває 27 сесія Коломийської міської ради сьомого демократичного скликання.

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Порядок денний:

1. Про уточнення міського бюджету;

2. Про передачу на баланс Івано-Франківського обласного центру зайнятості нежитлового приміщення по вул. Мазепи,4;

3. Про затвердження Положення про Управління комунального господарства Коломийської міської ради;

4. Про передачу приміщення в оперативне управління Коломийській міжрайонній державній лабораторії Державної служби України з питань безпечності і харчових продуктів та захисту споживачів;

5. Про продовження договору оренди від 01.04.2011 р. № 425 на нежитлове приміщення по вул. Пушкіна,3;

6. Про затвердження Положення про відділ муніципальної інспекції Коломийської міської ради у новій редакції;

7. Про затвердження статуту комунального підприємства “Коломияводоканал” у новій редакції;

8. Про надання згоди КП “Коломияводоканал” на списання основних засобів;

9. Про оренду частини теплової мережі від котельні на пл. Привокзальна, 15;

10. Про призначення головного лікаря комунального закладу міської ради “Коломийський міський центр первинної медико-санітарної допомоги”;

11. Про внесення змін до Програми Удосконалення казначейського обслуговування місцевих бюджетів на 2016-2018 роки;

12. Про створення комунальної установи “Інститут розвитку міста Коломиї”;

13. Про затвердження міської Програми забезпечення виконання рішень суду на 2018 рік;

14. Про затвердження Програми “Компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним транспортом на міських автобусних маршрутах загального користування у місті Коломиї на 2018 рік”;

15. Про затвердження міської програми “Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018 – 2022 роки”;

16. Про внесення змін до програми ’’Удосконалення структури Збройних Сил України на базі військової частини А4267 в м. Коломиї, вул. Моцарта,33 та військового гуртожитку на 2015-2018 роки’’;

17. Земельні питання;

18. Різне.

