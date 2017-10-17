П’ятирічній Соломійці з Прикарпаття потрібна допомога. РЕКВІЗИТИ

Соломійці Хемій з Калуша потрібна допомога.

“Доброго дня. Поповнень, на жаль, не було. Просимо поширення. Допоможіть нам, не будьте байдужими, ніхто не знає, що нас чекає завтра.

Маленька Соломійка у тримісячному віці була направлена на обстеження, під час якого було встановлено невірний діагноз та призначене лікування, після якого дитина почала завмирати і у дитини стався параліч лівої сторони.

З допомогою волонтерів з Данії ми потрапили у Чорнобильську лікарню Львова. Після обстеження встановлено діагноз – симптоматично епілептичний синдром, ураження ЦНС медикаментозно. Приступи продовжувались надалі. Шукаючи допомоги натрапили на волонтерів Києва, завдяки котрим потрапили на Українську біржу благодійності. Завдяки їм ми у вересні потрапили на обстеження у Ізраїлі, де нам встановили точний діагноз – дитяча мігрень, яка проявляється після 6-12-років. Через медикаменти у Соломійки вона проявилася у 3,5 місяців. Під час приступу у дитини проявляється сонливість, сильна рвота, дитину паралізує на одну сторону і триває цей жах для дитини від 5 до 9 годин. Після курсу голкотерапію потрібне повторне обстеження дитини в клініці Ізраїлю.

Соломійка стоїть на обліку в одній із клінік Ізраїлю. Просимо небайдужих людей про допомогу у зборі коштів згідно з рахунком та на житло, є благодійник, який компенсує переліт в обидві сторони, оскільки самотужки ми не спроможні допомогти нашій донечці – ми багатодітна сім’я. Надіємося на Вашу підтримку та взаєморозуміння”, – написала у Facebook мама Соломійки Оксана.

Реквізити:

номер картки отримувача 4731 2171 0251 5010

отримувач Хемій Оксана Степанівна

Банк отримувача Приват Банк

МФО 305299

Р/р 29244825509100

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