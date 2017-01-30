П’яний чоловік викрав машину на Надвірнянщині

До правоохоронців звернувся 75-річний мешканець одного із сіл району, який повідомив про зникнення свого автомобіля марки “ВАЗ-2107″.

Потерпілий розповів, що автівку залишив біля місцевого магазину, а коли повернувся, її вже не було, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Проведеними заходами поліцейські встановили, що до зникнення автомобіля причетний 41-річний житель району.

Як з’ясувалось, потерпілий припаркував свій автомобіль біля одного із сільських магазинів та пішов у власних справах, а зловмисник, перебуваючи в нетверезому стані, скориставшись тим, що власник не замкнув автомобіль, завів автівку і поїхав.

Потерпілий, виявивши відсутність автомобіля вирішив його самотужки пошукати. Невдовзі виявив свій легковик на одній із вулиць і почав наздоганяти його, але викрадачу вдалося втекти. Після чого зловмисник, зрозумівши, що його знайдуть, залишив крадений транспортний засіб на околиці села, а сам втік.

З приводу вчиненого чоловік надав визнавальні покази. Крадений легковик, як речовий доказ, вилучений та поміщений на території Надвірнянського відділу поліції. Згодом його повернуть власникові.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує покарання у вигляді штрафу, або обмеження волі на строк від трьох до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.