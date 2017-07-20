Прикарпаття прийматиме Міжнародний турнір з тенісу за участю 17 країн світу — призовий фонд 15 тис. у.о.

Про це повідомив мер міста Руслан Марцінків у Facebook, передають “Вікна”.

До опублікованих фото мер Івано-франківська додає: “Ми ставимо перед собою високі завдання. Тому Івано-Франківську часто вдається бути одним з перших і кращих серед міст України. Ще одним доказом наших здобутків є Міжнародний тенісний турнір ITF Women’s Ivano-Frankivsk, який відбудеться з 31 липня до 6 серпня на кортах СК “Олімп”.

Також очільник міста розповів про призовий фонд змагань та учасників:

“Призовий фонд змагань – 15 тис. у.о. Тому не дивно, що до Франківська позмагатись за першість приїде 96 учасниць з 17 країн світу, серед яких Еквадор, Індія, Швейцарія, Франція, Хорватія та інші.”

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