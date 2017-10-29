Прикарпатців закликають стати донорами крові

В рамках всеукраїнського проекту “Допомогти може кожен”, Івано-Франківська фундація регіональних ініціатив спільно з Івано-Франківською обласною станцією переливання крові, має на меті привернути увагу населення України та жителів нашого міста до проблем донорства, поширити донорство серед громадян та допомогти таким чином тим, хто цього потребує.

Всеукраїнський проект “Допомогти може кожен” відбуватиметься з 30 жовтня по 3 листопада у Івано-Франківській обласній станції переливання крові (вул. Степана Бандери 23), пише Фіртка.

“Суть проекту полягає в тому, щоб поповнити запаси крові по всій Україні, адже ніхто не знає, коли донорська кров знадобиться йому. У один з днів акції, коли прийде найбільше донорів, для них організують солодкий стіл”, – повідомляють організатори.

Анкету на участь у проекті можна заповнити за посиланням.

Готуючись до здачі крові, необхідно дотримуватись таких правил:

Напередодні, ввечері, необхідно повечеряти, при цьому не можна вживати жирну, смажену, копчену їжу, яйця, молочні продукти та напої, які містять алкоголь.

У день дачі крові бажано відпочити, легко поснідати та не планувати на цей день серйозних справ, інтенсивне фізичне навантаження, прийом алкоголю. Не бажано в цей день управляти транспортними засобами через емоційне збудження, яке буває, як правило, у всіх.

За 2 години до та 2 години після дачі крові палити небезпечно і для Вас, і для того, кому потрапить Ваша кров.

Намагайтесь регулярно і збалансовано харчуватися, вживайте побільше рідини; відмовтесь від вживання алкоголю за 48 годин до процедури; утримайтеся від вживання аспірину, анальгіну і ліків, що містять аспірин і анальгетики, за 72 години до процедури; по можливості, не паліть за годину до процедури; обов’язково виспіться, відпочиньте.

Як харчуватися перед здачею крові:

напередодні відмовтесья від жирного, смаженого, гострого, копченого, молочних продуктів, яєць. Рекомендується солодкий чай, узвар, хліб, сухарі, сушки, відварні крупи, макарони на воді без масла, соки, морси, компоти, мінеральна вода, овочі, фрукти (крім бананів);

вранці, в день кроводачі обов’язково легко поснідати;

Дотримання цих вимог особливо важливе, якщо ви здаєте тромбоцити або плазму. Не виконання цих порад може зашкодити якісно провести сепарацію Вашої крові (відділення необхідних компонентів) і зробить неможливою здачу.

Під час здавання крові:

Дайте знати в будь-якому випадку, якщо Ви почуваєте себе недобре. Обов’язково повідомляйте лікаря про можливі ускладнення під час здавання.