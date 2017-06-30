Прикарпатців закликають не легковажити і не залишати без нагляду свої засоби пересування

Щорічно з настанням літнього сезону збільшується кількість крадіжок велосипедів. У більшості їх випадків прикарпатці залишають велосипеди без нагляду, не закріплюють їх, тож злодії користуються легкою доступністю та викрадають чуже майно.

Велосипеди крадуть або з метою перепродажу, в тому числі по частинах, або з хуліганських намірів — покататися й кинути. Причому крадуть велосипеди як сучасні, так і старих марок. Найчастіше викрадають з під’їздів будинків, з-під крамниць, приватних будинків чи громадських закладів, пише “Дзеркало Коломиї” із посиланням на прес-службу ГУ НП в Івано-Франківській області.

Правоохоронці закликають громадян не легковажити і не залишати без нагляду свої засоби пересування.

Для того, щоб викрасти двоколісник, багато часу не потрібно, тож їх потрібно залишати у безпечному місці.

Щоб уникнути крадіжок поліція рекомендує:

– не залишайте велосипед без нагляду в під’їздах будинків, поблизу торгових закладів, в інших громадських місцях. Якщо все ж доводиться це робити, то обов’язково прикріплюйте свої транспортні засоби спеціальним замком з ланцюгом до металевих турнікетів, поручнів;

– якщо виникла необхідність залишити без нагляду двоколісника, попросіть тих, кому довіряєте, приглянути за ним;

– зважайте на те, щоб залишати транспортний засіб у полі огляду камер відеоспостереження, якщо такі є поблизу.

Будьте пильні та обережні й тоді ваш двоколісний транспорт не потрапить до рук зловмисників, а ви уникнете неприємностей.

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