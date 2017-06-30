Поліція оприлюднила фото затримання на хабарі двох керівників вишу в Коломиї. ФОТО

Як повідомлялося раніше, працівники Управління захисту економіки в Івано-Франківській області Нацполіції та слідчі обласної поліції викрили незаконну схему збагачення посадовців двох навчальних закладів у Коломиї.

Правоохоронці встановили, що для того, щоб вступити до навчального закладу на перший курс денної форми навчання за державним замовленням, майбутнім студентам доведеться сплатити чималеньку суму.

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, пише Дзеркало Коломиї.

Сума коливалася від 800 до 900 доларів США, саме за таку неправомірну вигоду педагоги обіцяли посприяти в ступі до вузу.

29 червня оперативники УЗЕ в Івано-Франківській області спільно з слідчими обласної поліції затримали хабарників, одного в службовому кабінеті, другого у власному автомобілі неподалік навчального закладу.

Кримінальні провадження відкриті за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Працівникам освіти загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5-ти до 10-ти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до 3-х років, з конфіскацією майна.