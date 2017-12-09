Прикарпатців просять допомогти воїну АТО пройти реабілітацію після поранення

Один за всіх і всі за одного. Таким девізом керувався боєць Олександр Чуфицький, перебуваючи в зоні АТО. Він був командиром роти 15-го батальйону 128 гірсько-піхотної бригади.

На передову відправився під час 2-ї хвилі мобілізації. У мирному житті успішний чоловік мав власний бізнес, друзів та сім’ю – двоє синів і дружину. Каже, саме це спонукало його воювати проти російського агресора. Адже потрібно було захищати свій дім. Військову справу освоїв під час служби в армії. В зоні АТО пройшов чи не усі “гарячі” точки, пише Бліц-інфо з посиланням на ТРК “Вежа”.

Поранення боєць отримав під час обстрілу їхньої позиції. Осколки снаряду розірвали ліву руку.

Олександр лікувався півтори року. Зазнав 15 операцій. Медикам вдалося зберегти руку. Зараз Сашко може рухати пальцями та згортати їх у кулак. Лікарі запевнили, Олександр незабаром зможе повноцінно працювати рукою. Але для цього потрібна ще одна операція та реабілітація. Волонтери збирають кошти на лікування бійця . Поряд з командиром – його бойові побратими. Кажуть, війна чорною міткою залишила слід у душах тих, хто бачив її зблизька.

Олександр родом з Констянтинівки, Донецької області. За проукраїнські погляди на малій батьківщині чоловіка вважають зрадником. Наразі проживає в Коломиї. Переконаний, саме розподіл людей на “свої” і “чужі” посіяв розбрат в Україні. На грані життя і смерті, ці почуття загостюються.