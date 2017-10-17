Прикарпатців просять допомогти маленькій дівчинці, яку покинула рідна мати

На Прикарпатті горе-матір напризволяще покинула свою маленьку донечку. Жінка залишила дитину без речей.

Тепер у мережі просять небайдужих відгукнутись на біду крихітної дівчинки, їй потрібна матеріальна допомога. Про це в мережі написала волонтерка Lyuda Roy, інформує WestNews.

“Їі звати Катя. Катю залишила мама. Принесла у лікарню та написала відмову. Дитина не має нічого. Потрібно памперси, засоби гігієни, рушники, кашка, смаколики, одяг, взуття. Дівчинці трохи більше року, вага 7 кілограмів. Катя знаходить у Лисецькій лікарні”, – написала жінка та додала фото дівчинки”, – йдеться у повідомленні.

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