Прикарпатців попереджають про небезпеку падіння бурульок з дахів та дерев

Прикарпатців просять бути пильними, адже внаслідок температурних перепадів на дахах будинків, виступаючих частинах будівель і на великих деревах масово утворюються крижані бурульки.

Про це написала у Facebook провідний інспектор Долинського РВ У ДСНС Ірина Напуда, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Особливу небезпеку бурульки становлять в місцях масового скупчення людей та на вузьких вуличках, де тротуари безпосередньо прилягають до будинків.

Бурульки є серйозною небезпекою, адже падаючи, вони можуть травмувати перехожих. В разі неможливості позбавитися від бурульок необхідно уникати небезпечних ділянок.

Уважними слід бути під час прогулянок у парку, особливо з дітьми. На деревах утворюється значний сніговий покрив, подекуди з них може впасти велика брила снігу разом з бурульками. Тому, проходячи біля високих дерев, спершу необхідно переконатися, що немає загрози падіння снігу.

По можливості слід триматись на відстані 3-5 метрів від будинків та інших споруд, вибираючи найбільш безпечний маршрут руху вулицями міста.

Також потрібно бути обережним, йдучи повз будинки. Необхідно обходити ділянки, де звисають бурульки. Проходячи ці місця, спершу необхідно впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів та бурульок.

Дотримання цих основних заходів безпеки та порад дозволить вам уникнути трагічних наслідків.

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