Прикарпатців кличуть в суботу на толоку на Писаний Камінь

Вихідними на Прикарпатті активісти планують прибрати територію Писаного Каменю.

“Друзі, в цю суботу 21 жовтня, ми плануємо прибрати сміття з Писаного Каменю, одного з найкрасивіших і чарівніших місць Верховини, що приваблює до себе дуже багато туристів, – написала фотограф Яніна Лучейко на своїй сторінці у Facebook.

– На жаль, сам Писаний Камінь не може позбутися тих куп сміття, що лишається після відпочинку людей. Тому у форматі легкого походу ми йдемо до Писаного Каменю не за силою, а за сміттям”.

Жінка закликала всіх небайдужих долучитися до акції. Також вона попросила тих, хто має великі пакети для сміття чи авто, яким би можна було звозити сміття від Писаного Каменю, за можливості допомогти, пише Репортер.