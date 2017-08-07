Прикарпатців атакує кір: за сім місяців захворіло 637 осіб

Зокрема, у м.Яремче – 79 випадків, Надвірнянському районі – 76 випадків, Богородчанському районі – 86 випадків, м.Івано-Франківську – 107 випадків, Тисменицькому та Долинському районах по – 56 випадків, Рожнятівському районі – 30 випадків, Галицькому -24, Тлумацькому та Снятинському по– 21 випадку, в м. Болехів -11 випадків, Калуському -41, Коломийському – 8, Рогатинському – 8, Косівському -7, Городенківському-5, Верховинському – 1.

Про це повідомили в Івано-Франківському обласному лабораторному центрі МОЗ.

За 7 місяців 2017 року в Івано-Франківській області зареєстровано 637 випадків захворювань на кір.

Питома вага дітей до 17 років становить 79,3% (505 осіб); до 15 років – 461 дитина (72,4%).

Лабораторно діагноз підтверджено у 239 хворих (37,5%), в тому числі 177 дітей до 15 років (74,1%).

У зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації з кору в країні та за результатами засідання оперативного штабу МОЗ України з реагування на ситуацію з поширення кору в Україні (наказ МОЗ України від 05.07.2017 № 763), 4 серпня проведено селекторну нараду під головуванням Міністра охорони здоров’я У.Супрун.

Участь у селекторній нараді взяли керівники структурних підрозділів з питань охорони здоров’я ОДА, фахівці обласного лабораторного центру та інфекціоністи.

Під час наради було розглянуто питання розподілу вакцин, виконання планових щеплень проти кору, епідемічна ситуація з кору, динаміка захворюваності, кількість випадків.

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