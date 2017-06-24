На Прикарпатті зареєстровано найбільше випадків захворювання на кір, але найменше на ботулізм. ІНФОГРАФІКА

На Прикарпатті зареєстровано найбільше випадків захворювання на кір, але найменше на ботулізм....

У Міністерстві охорони здоров’я констатують спалах захворюваності на кір в країні через низький рівень вакцинації дітей та підлітків.

“Слово і Діло” відстежило, які області країни найбільше потерпали від сезонних інфекцій.

Так, з початку року в Івано-Франківській області на кір перехворіли майже чотири сотні людей, а в Одесі лікарі нарахували близько 270 випадків захворювання. Досить багато випадків зафіксували також в сусідніх з Івано-Франківської областях – Тернопільській і Львівській: 19 і 12 відповідно.

За даними МОЗ, кількість випадків зараження кором в країні зросла майже в сім разів – з цифри в районі сотні за рік в 2015 і 2016 роках, до більше семи сотень тільки за перше півріччя 2017-го.

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Варто зазначити, що картина захворюваності іншими інфекціями також не дає великих підстав для оптимізму. Так, в порівнянні з 2015 роком число заражень сальмонелою, гепатитом А, ротавірусними та іншими інфекціями в Україні в 2016 році підскочило удвічі як серед дорослих, так і серед дітей та підлітків.

При цьому тільки за перший квартал 2017 року в країні зафіксували вже понад 500 випадків таких інфекцій, і при збереженні темпів їх число може перевищити навіть минулорічні показники.

Зараз лише відчайдухи наважуються купувати і їсти в’ялену рибу після майже десятка смертей від ботулізму з початку року і відсутності в країні сироватки від однієї з найсмертельніших інфекцій.

Останнім часом в’ялена риба в Україні набуває смак японської риби фугу: не всім вдається поїсти її і вижити. На відміну від японського блюда, вона стає смертельно небезпечною при неправильному приготуванні і зберіганні через ботулізм, а не власну отруту.

Сироватку від ботулізму в країну повинні завезти на цьому тижні, але хвороба з початку року вже встигла забрати дев’ять життів.

Велика частина жертв інфекції припала на Черкаську область – тут з початку року від неї померли вже три людини. У Києві та області, Полтавській, Сумській, Донецькій та Одеській областях теж є загиблі від ботулізму.

Що стосується загальної кількості заражень ботулізмом, то найгірша картина в Запорізькій області – тут за останній час зафіксовано вже десять випадків, на щастя, обійшлося без смертей. На другому місці – Вінницька область, де на ботулізм заразилися сім чоловік (усі живі). У столиці та області зафіксовано по 5 і 6 випадків зараження відповідно.

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