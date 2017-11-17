Прикарпатці ввезли майже сім тисяч вживаних автомобілів

З початку року за зниженою ставкою акцизного податку в зоні діяльності митниці оформлено 5,2 тисячі транспортних засобів.

Загалом з початку дії Закону України, яким передбачено тимчасове зниження ставки акцизу на вживані автомобілі, громадяни розмитнили майже 7 тисяч таких авто, пише Місто.

Найбільшою популярністю користуються такі марки автомобілів як Renault Megane, Skoda Octavia, Opel Astra, Opel Insignia, Volkswagen Passat та Skoda Fabia.

Нагадаємо, з 1 серпня 2016 року набув чинності Закон України від 31.05.2016 року № 1389 “Про внесення зміни до підрозділу 5 розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів”, який передбачає зниження ставок акцизного податку на легкові автомобілі, що використовувались.

Відповідно до цього закону знижені ставки акцизного збору поширюються на транспортні засоби, виготовлені після 1 січня 2010 року та діють до 31 грудня 2018 року. При цьому такі ставки не застосовуються до автомобілів, які ввозяться з країни, визнаної державною-окупантом або державою-агресором по відношенню до України.

Як повідомлялося раніше, кількість ввезених в Україну вживаних авто зросла у шість разів.