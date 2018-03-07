Прикарпатського крадія засудили на 4 роки

Косівським відділом Коломийської місцевої прокуратури підтримано публічне обвинувачення щодо раніше судимого 39-річного мешканця міста Івано-Франківська, який обвинувачувався у вчиненні кримінальних правопорушень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, інформує WestNews

Так, у лютому 2016 року зловмисник із автомобіля таємно викрав речі, спричинивши потерпілій матеріальну шкоду на загальну суму 14 тис. грн. Крім того, у березні та грудні 2016, проникши до житлових будинків потерпілих, таємно викрав золоті вироби вартістю понад 40 тисяч гривень.

Судом вищевказану особу визнано винним та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 4 роки 6 місяців.