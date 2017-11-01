Прикарпатський лікар-хірург пройшов стажування у провідній клініці Франції. ФОТО

Асистент кафедри хірургії №2 та кардіохірургії Івано-Франківського національного медичного університету, лікар-хірург відділення загальної хірургії Івано-Франківської обласної клінічної лікарні, Назар Омельчук нещодавно пройшов двотижневе стажування у хірургічному відділі однієї із найпрестижніших клінік Франції — Hôpital Européen Georges-Pompidou HEGP AP-HP (Париж), вигравши грант на суму 1000 євро.

про це повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу ІФНМУ.

“Під час стажування мав нагоду теоретично та практично ознайомитися із найсучаснішими європейськими та світовими методиками хірургічного лікування онкопатології органів черевної порожнини, зокрема гепато-панкреато-біліарної системи,— розповідає Назар Омельчук. — Крім того, асистував на оперативних втручаннях провідним фахівцям даної клініки. Цей досвід стане дуже корисним у моїй подальшій викладацькій діяльності та медичній практиці”.

Європейський госпіталь імені Жоржа Помпіду відкрили у 2001 році.

Це надсучасний комплекс, який відповідає вимогам клінічної медицини XXI століття. Медичний заклад об’єднав професійні знання багатьох медичних груп, які працювали в госпіталях кількох округів Парижу.

Госпіталь обладнаний за останнім словом медичної техніки, і в розпорядженні фахівців є новітня високотехнічна медична апаратура: магнітно-резонансні томографи, сканограф, гамма-камери для сцинтиграфії, апарати ангіографії, пункти гемодіалізу, ПЕТ-сканер (позитронно-емісійний томограф) та інше інноваційне обладнання.