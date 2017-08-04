Прикарпатським ОТГ залишилося розподілити 17% державної субвенції на проекти

Станом на 3 серпня комісія при Мінрегіоні розглянула загалом 640 інфраструктурних проектів об’єднаних територіальних громад (ОТГ), які будуть реалізовані за кошти державної субвенції.

З 366 ОТГ, які цього року отримують інфраструктурну субвенцію, проекти подали поки 125.

Комісія схвалила 553 з поданих ОТГ проектів на загальну суму близько 450 млн грн.

Про це повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслав Негода, за результатами третього в цьому році засідання комісії з розгляду поданих об’єднаними громадами інфраструктурних проектів, які можуть реалізовуватися за кошти субвенції з державного бюджету, передає прес-служба Івано-Франківської ОДА.

“Минулий рік показав, що об’єднані громади можуть мобілізуватися і використати кошти субвенції досить швидко і, в цілому, ефективно. Але це не означає, що цього року ОТГ можуть не поспішати з подачею проектів.

Умови надання субвенції не змінилися, тому зволікання неприпустиме. Кошти, які держава запланувала на розвиток інфраструктури ОТГ, на швидкі позитивні зміни в громадах, мають бути належним чином використані, а не повертатися до держбюджету.

Звертаюсь до керівництва ОТГ: якщо потрібна допомога у розробці проектів – не мовчіть. Фахівці Міністерства, спеціалісти регіональних центрів розвитку місцевого самоврядування готові надати вам підтримку і прискорити процес підготовки проектів. Крім того, ви вже маєте минулорічний досвід і найкращі практики ваших колег, користуйтеся ними”, – закликав В’ячеслав Негода.

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За даними Мінрегіону, найбільш активними є об’єднані громади Закарпатської області – там вже подали проектів на 100 % суми субвенції. Майже розподілили кошти субвенції ОТГ Донецької (залишок 11 %) та Івано-Франківської (залишок 17 %) областей.

В аутсайдерах чотири області: Житомирська, Київська, Миколаївська та Харківська. Від ОТГ цих областей проектів до Мінрегіону поки взагалі не надходило.

Як повідомлялося, держава надає підтримку об’єднаним територіальним громадам, зокрема у питаннях відновлення та розбудови інфраструктури їх територій. Для цього у Державному бюджеті на 2017 рік передбачено 1,5 млрд грн. Ці кошти спрямують на розвиток інфраструктури 366 об’єднаних громад, створених у 2015-2016 роках.

Питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад врегульовано постановою Кабінету міністрів України № 200 від 16 березня 2016 року.

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