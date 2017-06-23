Прикарпаття отримало вдвічі менше медичної субвенції, ніж минулого року

Сьогодні, 23 червня, на комісії Івано-Франківської обласної ради з питань бюджету обговорили також проблеми з виділенням коштів на програми, що стосуються здоров’я населення Прикарпаття.

Кожного року департамент охорони здоров’я формує заявки забезпечення на конкретний рік, які виконують або кінця поточного року, або на початку наступного, пише ГК.

Як зазначив заступник директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Віталій Федорів, з державного бюджету на питання здоров`я в загальному недодали близько 30 мільйонів гривень.

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Він, зокрема, попросив додати кошти на препарати хворим на цукровий діабет. Коштів у складі медичної субвенції поступило цьогоріч майже в два рази менше, 18 мільйонів у порівнянні з близько 36 мільйонами – минулого року.

“Нам цих коштів, враховуючи підвищення цін, критично не вистачає. Маємо запасу ще на кілька місяців”, – зазначив Віталій Федорів.

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