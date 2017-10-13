Прикарпатським медикам виплатять зарплату за серпень

Про це мовилось сьогодні, під час засідання бюджетної комісії.

Директор департаменту фінансів Ірина Мацькевич повідомила, що до обласного бюджету надійшла медична субвенція у сумі 19 млн. З них 2 млн спрямують на закупівлю гемодіалізу, а 17 млн – на виплату заробітної плат за серпень та авансу за вересень, пише ГК.

“Розподіл зроблений на підставі заборгованостей за серпень, частина коштів буде як аванс за вересень. 7 районів мають заборгованості з виплати заробітної плати”, – зазначила вона.

Голова бюджетної комісії Микола Палійчук зауважив, що для того, аби погасити всім медикам заборгованості з виплати заробітної плати потрібно 180 млн. Втім обласний бюджет очікує, що найближчим часом надійде ще 25 млн медичної субвенції.

Однак проект рішення про розподіл медичної субвенції не був оприлюднений попередньо і члени комісії не мали його вивчити. Це викликало в них обурення. Вони дорікнули керівнику фінансового департаменту за таку роботу.

“Ірино Богданівно, ви цей розподіл під спідницею тримали? Мене дуже нервує, що я маю голосувати за це, не знаючи проекту рішення. Такого більше не має бути. Це ненормально. Був час це поділити. Ми з’їжджалися сюди і навіть не бачили проекту рішення”, – висловив невдоволення голова Матеївецької ОТГ Петро Книшук.

Як повідомлялося, 81,7 мільйон гривень розподілять на погашення заборгованості по зарплаті медичним працівникам, яка виникла станом на 1 жовтня.

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