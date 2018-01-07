Прикарпатські зірки естради привітали українців з Різдвом. ВІДЕО

З ініціативи голови “Карпатського мистецького фонду” Ігоря Іванківа прикарпатські зірки вкотре вітають українців зі святом Різдва Христового, даруючи веселу колядку.

Колядку транслюватимуть у 5 областях західної України, пише Фіртка.

Автор ідеї Ігор Іванків зізнається: “Ми уже третій рік поспіль знімаємо такі вітання для наших українців. Цього року родзинкою даного заходу стало те, що “Карпатський мистецький фонд” вирішив також відзначити й прикарпатських зірок, діячів із заслугами року”.

Отож у ході презентації колядки, що відбулася у Family Park “Fazenda”, відбулося вручення відзнак. У номінації “Інтрига року” кращим за роботу відеокліпу “Хлоп із села” став Гуцул-Хуліган (Василь Мельникович).

“Подією року” стала мистецька постановка Галини Баранкевич “Вигнані із раю”, “Участь і підтримка року” – дует Гардамани, а “Режисером року” став Андрій Снімщиков.

