Прикарпатські сільські медики мають шанс стажуватися в Канаді

Міністерство охорони здоров’я та Канадсько-Українська Фундація оголошують конкурс для сімейних лікарів, які працюють у селі, на участь у триденному навчальному курсі з невідкладної медичної допомоги для сільських лікарень, який проводить медичний факультет університету Калгарі, Канада.

Слухачі курсу отримають актуальні знання на клінічні теми, актуальні для сімейних лікарів, які працюють у сільській місцевост, йдеться у повідомленні прес-центру ініціативи “Децентралізація влади”.

Учасники курсу розглянуть найкращі на даний момент практики, рекомендації, інструменти та методи роботи з пацієнтами з невідкладними станами – від догоспітального до госпітального етапу надання медичної допомоги при невідкладних станах у сільських відділеннях невідкладної допомоги.

Навчання пройде 19-21 січня 2018 року у провінції Альберта, Канада.

Окрім навчання українські медики відвідають клініки та зустрінуться з лікарями, які практикують сімейну медицину у Калгарі.

Для кого цей курс:

Для сімейних лікарів, які працюють у сільській місцевості. Кандидати повинні мати як мінімум один рік досвіду роботи у селі.

Як взяти участь у конкурсі на участь в курсі:

Претенденти мають надіслати резюме та короткий (до 300 слів) мотиваційний лист англійською мовою, де вони мають пояснити: 1) чому вони хочуть взяти участь у навчальному курсі «Невідкладна медична допомога для сільських лікарень», 2) як це змінить їхню практику, 3) як вони будуть розповсюджувати набуті знання серед колег. До кожного резюме потрібно додати диплом українського медичного вишу про отримання медичної освіти.

Заявку на участь у конкурсі з усіма супутніми документами потрібно надіслати на електронну адресу phcukr@gmail.com до кінця робочого дня (18:00) 24 листопада 2017 року. У темі електронного повідомлення потрібно вказати “Emergency Medicine for Rural Hospitals”. Заявки, отримані після встановленого терміну, не розглядатимуться.

Умови конкурсу:

На основі резюме та мотиваційних листів буде складено короткий список претендентів, яких запросять на усне інтерв’ю англійською мовою через Скайп. Ці кандидати повинні надати рекомендаційний лист від головного лікаря або представника департаменту охорони здоров’я у їхньому регіоні для підтвердження медичної практики.

Канадсько-Українська фундація оплачує:

– вартість навчального курсу;

– міжнародні перельоти та внутрішні трансфери в Канаді;

– проживання;

– вартість канадської візи;

– харчування.

Заявники повинні мати діючий або оформити закордонний паспорт. Кандидати зобов’язані самостійно отримати канадську візу, вартість якої їм буде відшкодовано. Канадсько-Українська фундація надасть лист підтримки з поясненням мети подорожі та фінансові гарантії.

Опис навчального курсу: https://goo.gl/ymzDk9

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