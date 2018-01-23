Прикарпатські рятувальники просять туристів утриматися від походів у гори

У розпал гірськолижного сезону, рятувальникам роботи не бракує.

Звісно, багатьох прикростей можна було б уникнути, якби любителі мандрівок зимовими Карпатами прислухалися до застережень рятувальників.

Нагадаємо, нещодавно у Карпатах група туристів потрапила в снігову лавину.

Узимку, мабуть, найбільшу небезпеку в горах несуть снігові лавини. Вижити під сніговою лавиною – справжнісінька фортуна. Адже снігова маса, що зсувається з гори зі швидкістю 90-100 кілометрів за годину, спричиняється до значних руйнувань і здатна в мить забрати людське життя.

Варто пам’ятати прості правила, котрі допоможуть вижити, навіть потрапивши під лавину:

– виконуйте плавальні рухи і тримайтесь, по можливості, з краю лавини, де швидкість руху менша;

– спробуйте створити простір навколо лиця і грудної клітини у разі зупинки лавини – це допоможе вашому диханню;

– не кричіть, якщо ви виявились всередині лавини, сніг повністю поглинає звуки, а крик та безглузді рухи лише позбавлять вас сил, кисню та тепла;

– не панікуйте та не дозволяйте собі заснути;

– пам’ятайте, що вас шукають і можуть врятувати.

Управління ДСНС в Івано-Франківській області звертається до туристів, які відпочивають у горах, суворо дотримуватися правил безпеки, обов’язково реєструватися та проходити інструктаж у гірських рятувальників, погоджувати з ними маршрути походів, періодично підтримувати зв`язок та у жодному разі не йти в гори за погіршення погодних умов і поганої видимості.

Любителям гірських подорожей слід подбати про безпеку свого життя – це найкраща запорука того, що з вами нічого не станеться.