Прикарпатка створює прикраси і квіти завдяки дивовижному матеріалу. ФОТО

Ірина Столярчук розповіла, що її надихнуло до творчості, пишуть Вікна.

“Кожен з нас старається десь себе реалізувати, знайти, як то кажуть, своє призначення. Що стосується мене особисто, то я — звичайна домогосподарка, раніше працювала бухгалтером, але зрозуміла,що це не те, що мені потрібно. Звільнившись, вирішила що сама буду використовувати свій час та простір так, як мені подобається”.

Ірина спробувала себе в моделюванні та пошитті одягу. А на проведення майстер-класів її надихнула донька:

“Прийшовши зі школи, донька розповіла мені, як її подруги захоплено обговорюють мої вироби та виявляли бажання власноруч спробувати самі зробити квіти. Я вирішила, що це і є та можливість дати кожному себе проявити та свої здібності”.

За словами майстрині, вона працює з дивовижним матеріалом фоаміраном — це м’яка пориста гума. Її ще називають пластичний замш. Головна його властивість — податливість при впливі навіть невеликої температури. Виріб формується від тепла рук, матеріал витягується, а при використанні гарячої праски надається потрібний об’єм та форма. Фоаміран легко вирізається ножицями, тримає форму при охолодженні, фарбується пастельною крейдою або акриловою фарбою. Частини виробу з’єднуться за допомогою клею сильної фіксації.

Ірина Столярчук ділиться:

“Виготовляти з нього — одне задоволення! На майстер-класах навчаю цієї технології. Виготовляю різноманітні вироби: прикраси на волосся (обручі, віночки, заколки, гренадлі), квіти, букети, вазони, все для інтер’єру…”.