Прикарпатка привезла “срібло” з чемпіонату Європи

Спортсменка Школи вищої спортивної майстерності Юлія Сайгакова з Івано-Франківська здобула “срібло” на чемпіонаті Європи з тхеквондо ВТФ.

П’ятий клубний чемпіонат Європи з тхеквондо ВТФ проходив у турецькому місті Белек. Цьогоріч у змаганнях брали участь 800 спортсменів з 25 країн, інформує Галка з посиланням на sport.if.ua.

На шляху до медалі Юлія перемогла з рахунком 9:8 суперницю з Боснії та Герцеговини, а також тхеквондистку з Німеччини 7:4, але у фіналі з рахунком 4:12 програла іншій німкені Селін Шмідт.

Сайгакова тренується під керівництвом Сергія Скапровського та Олександра Корсака.

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