У Коломиї відбувся турнір з плавання серед військовослужбовців. ФОТО

У Коломиї відбувся турнір з плавання на 25 метрів серед військовослужбовців підрозділів радіоелектронної боротьби Повітряного командування “Захід”.

Про це йдеться на сторінці Повітряного командування “Захід” у соцмережі, пише Дзеркало Коломиї.

“Заслужене перше місце виборов солдат роти радіотехнічних перешкод Михайло БІРЧАК з часом 16.00.

Лише на одну соту секунди поступився переможцеві солдат Іван ГОДОВАНЕЦЬ, представник взводу забезпечення.

Бронзу отримав спеціаліст групи документального забезпечення солдат Любомир МИСЮК з часом 17.01.

Вітаємо переможців! Пишаємось спортивними досягненнями наших хлопців!” – йдеться у повідомленні.

За матеріалами Назарія Палагіцького.