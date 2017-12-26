Прикарпатка обікрала іноземця, поки той спав

В Івано-Франківську дівчина обікрала іноземця після того, як провела з ним ніч. Наразі її розшукали і затримали правоохоронці.

До правоохоронців звернувся 22-річний студент-іноземець котрий повідомив, що з його орендованої квартири зникли грошові кошти в сумі 500 доларів США та особисті речі, повідомляє Місто.

Також заявник вказав, що у вчиненні крадіжки підозрює знайому дівчину, котра приходила до нього в гості.

Проведеними розшуковими заходами підозри потерпілого підтвердилися. Крадійкою виявилась 19-річна мешканка одного із райцентрів області. Як з’ясувалося, дівчина ще з декількома дівчатами прийшли в гості до заявника. Після застілля з розпиванням алкогольних напоїв господар заснув, а гостя тим часом понишпоривши по кімнаті знайшла гроші, парфуми, окуляри та привласнила їх.

Зловмисниці оголошено про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення. За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Проводиться слідство.