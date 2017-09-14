Прикарпатець став чемпіоном Європи з регбі. ФОТО

Вихованець івано-франківського регбі отримав високе спортивне звання.

У День фізичної культури та спорту гравцям і тренерам збірної України з регбіліг “Українці” вручили посвідчення Майстра спорту України міжнародного класу за перемогу у чемпіонаті Європи з регбіліг-9, фінальний турнір якого 24-25 червня відбувся у столиці Сербії – Бєлграді, повідомляє Галка.

У складі збірної України виступав і вихованець Івано-Франківського регбі 20-річний Валентин Коваль.

На часі у Валентина – підготовка до чемпіонату світу з регбіліг-9, який у липні 2018 року відбудеться у Лондоні.