Презентували перший офіційний тизер до українського анімаційного фільму “Мавка. Лісова пісня”. ВІДЕО

В Одесі відбувся прем’єрний показ офіційного тизеру до мультфільму “Мавка. Лісова пісня”.

І хоча до прем’єри мультфільму ще близько двох років, перший тизер анімаційного фільму “Мавка. Лісова пісня” вже в кінці липня з’явиться на екранах українських кінотеатрів. Цей нестандартний хід обумовлений великим інтересом широкої глядацької аудиторії до проекту, який, нагадуємо, знаходиться на етапі розробки, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Film.ua.

“Наш тизер – швидше атмосферний, а не сюжетний. Його завдання – занурити глядачів в незвичайний лісовий світ Мавки, познайомити аудиторію з головною героїнею, показати її магічний зв’язок із природою. А також позначити деякі унікальні “фішки” проекту: мавкині тату в вигляді язичницьких рун, які починають світитися від чарівної музики Лукаша, унікальний наряд, створений самою природою (а насправді ретельно продуманий стилістом Ольгою Навроцькою), і, звичайно ж, музику від “ДахиБрахи”, засновану на народній українській пісні – веснянки”, – каже продюсер проекту, Ірина Костюк.

“Мавка. Лісова пісня” – це повнометражний мультфільм української студії Animagrad (FILM.UA Group), який зараз перебуває на стадії творчої розробки. Мультфільм створюють за мотивами п’єси Лесі Українки “Лісова пісня”, а також на основі українських міфів і культурних традицій. Мультфільм “Мавка. Лісова пісня” виграв 9-й конкурс Державного агентства України з питань кіно у вересні 2016 року і отримав державне фінансування в розмірі 30% від загального бюджету. Попередня дата виходу мультфільму “Мавка. Лісова пісня” – кінець 2019 року.

Нагадаємо, що Disney визнав український мультфільм “Мавка. Лісова пісня” найкращим проектом.