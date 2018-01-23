Правоохоронці розшукують прикарпатця, який зник тиждень тому

Особливі прикмети чоловіка: на лівій руці — тату у вигляді букви К. Ріст — 167 см, худорлявої тілобудови, інформують “Вікна”.

Був одягнутий у чорну куртку із шкірзамінника з коміром, сірі штани, шапку темного кольору.

Останній раз 52-річного Миколу Яцука бачили у селі ще 15 січня цього року.

Кому що-небудь відомо про зниклого, прохання телефонувати на спецлінію 102 та (099) 650-48-86.

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