Поїзд не їде, бо мороз: Сотнi пасажирiв на кiлька годин застрягли серед заснiжених полiв

Швидкiснi поїзди “Укрзалiзницi” знову гальмують рух на колiях. Дорога корейська технiка не витримує українських морозiв.

Щойно надворi менш нiж мiнус десять – “Хюндаї” просто “замерзають” на шляху, пише Експрес.

“Далi хiба що по рейках iти”, – жартують працiвники “Укрзалiзницi”.

…На вокзал я прийшла завчасно. I дарма. Мiй поїзд Одеса – Ужгород №108 Ш мав вирушати о 23.18 iз львiвського вокзалу. Коли ж у визначений час вiн так i не прибув, на вокзалi оголосили про затримку на одну годину. Протупцявши в холоднiй залi чекання весь цей час, жодної iнформацiї про прибуття мого поїзда я так i не почула. Згодом голос iз динамiкiв повiдомив, що поїзд затримується ще на годину.

“Та я вже нiг вiд холоду не вiдчуваю!” – стала кричати лiтня жiнка.

Йду до бюро iнформацiї. Жiнка за вiконцем довго не хоче говорити. Та зрештою вiдповiдає: “На шляху з Києва до Львова припинив рух “Iнтерсiтi” №743 Л. Зникла електроенергiя. Тому всi поїзди, що їхали за ним, теж стали”.

Зрозумiло: знову мороз, знову затримки на колiях…

“То коли ж прибуде наш поїзд? Не можемо ж ми тут усю нiч стояти”, – обурююся я.

Працiвниця лише знизує плечима.

“Коли вiдремонтують, тодi й чекайте. Обговорювати такi речi – не моя робота”, – вiдказує вона.

Невдовзi на колiю таки прибуває “Хюндай” зi столицi. З поїзда виходять втомленi дорогою та очiкуванням люди. До Львова вони мали приїхати о 22.20, а зараз на годиннику – пiв на першу ночi. Та це ще не найгiрше!

“Поїзд зупинився неподалiк Львова, – розповiдає Iрина, пасажирка “Iнтерсiтi”. – Сидiли в ньому близько двох годин, без електрики та навiть опалення! Змерзли”.

Жiнка додає, що температура у вагонi опустилася до -10. Погрiтися не було можливостi, провiдники теж не надавали допомоги.

“Ноги, руки позамерзали, – каже вона. – Починаєш говорити, а з рота – пара”.

Оце так комфорт та швидкiсть сучасних поїздiв! Уже згодом я дiзналася, що зламалися електропередавачi поїзда. А поки поломку ремонтували, черговий кожнi пiвгодини повiдомляв змерзлим пасажирам, що поїзд от-от рушить.

“Iдемо вимагати повернення коштiв! Ми замерзли, запiзнилися до готелю, де нам тепер ночувати?” – каже чоловiк, що їхав до Львова на вiдпочинок.

Однак повернути кошти не так просто. З розгнiваних пасажирiв у холi вокзалу вiдразу ж утворюється довга черга.

Як правильно заповнювати бланк, працiвники “Укрзалiзницi” не пояснюють. А потiм, отримуючи листок за листом, вiдхиляють скарги у зв’язку з недотриманням норм запису.

Тим часом мого поїзда все ще не видно. На вокзалi оголосили про затримку ще на пiвгодини. Шукаю мiсце, де погрiтися. У залi чекання бiльшiсть мiсць зайнятi безхатченками, якi щоночi тут сплять. Пiдходжу до платного залу чекання, показую квиток на поїзд та запитую, чи можу я безплатно погрiтися в залi.

“Шукайте iнше мiсце, на вокзалi багато вiльного простору, – вiдказує працiвниця. – Те, що безплатна зала зайнята iншими пасажирами, – не наша компетенцiя”.

Пiсля кiлькахвилинних перемовин декiльком жiнкам таки вдалося домовитися, щоб їхнi дiти безплатно погрiлися тут. Проте вже за сорок хвилин їх змусили пiти.

За пiвгодини повiдомляють: поїзд i далi затримується. Я змерзла не на жарт, тож вирiшую попросити повернути менi грошi за квиток i пiти додому. Та в довiдковому бюро кажуть: кошти пасажирам на цей поїзд вiдшкодовувати не будуть.

“Вiддають кошти тiльки людям, якi їхали в “Iнтерсiтi”, оскiльки вони постраждали найбiльше”, – каже працiвниця за вiконцем.

Що ж, доведеться таки чекати. Тим часом приїзд поїзда знову вiдкладається… О 2.50 вiн таки приїхав. Отже, в очiкуваннi на холодному вокзалi я провела близько чотирьох годин. I до Ужгорода приїхала з величезним запiзненням. Серед пасажирiв були й тi, кому такi пригоди завдали значних збиткiв.

“На 8-му годину ранку в мене був автобус до Угорщини, – розповiдає Григорiй, пасажир поїзда, – На нього я так i не сiв, тож втратив грошi, що заплатив за квиток, якi менi тепер нiхто вже не поверне”.

В Українськiй швидкiснiй залiзничнiй компанiї повiдомляють, що здебiльшого “Iнтерсiтi” припиняє рух через обрив контактної мережi.

“Технiка не може витримати таких морозiв, – зазначають працiвники пiдприємства. – Холодна температура спричиняє замерзання деталей зв’язку з електропостачанням. У результатi – пошкодження мережi. Зазвичай такi випадки стаються при морозi -10 та бiльше”.

Тож нiхто не може гарантувати, що поїзд таки доїде до мiсця призначення. I нiхто не вiддасть вам втрачених грошей – у кращому разi почуєте вибачення…

Ну, знаєте, якось не по-європейськи це вже зовсiм.

Автор: Олена АСТАХОВА