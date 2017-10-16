Потрійна ДТП на Прикарпатті: водій виїхав на зустрічну смугу. ФОТО

Аварія сталася сьогодні у Галичі в обідню пору. В результаті потрійної ДТП двоє осіб у лікарні, в тому числі і винуватець.

Журналістам МІСТА вдалося з`ясувати в поліції, що водій “Пежо”, виконуючи маневр обгону, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з двома іншими машинами. Один транспортний засіб перевернувся.

Серед потерпілих є винуватець аварії і ще один чоловік з іншого автомобіля.

На місці досі працює слідчо-оперативна група.

Чи був водій “Пежо” тверезий – встановлюється. Стан потерпілих наразі невідомий.

Фото МІСТО та Auto Life IF.