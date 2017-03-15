Потерпілим у ДТП в Коломиї, після якої водій-винуватець втік, став учасник АТО

Як повідомляли, 9 березня водій ВАЗ-21013, рухаючись вулицею Миколайчука у Коломиї, виїхав на правий тротуар, яким у цей час у попутньому напрямку рухався пішохід. Авто допустило наїзд на пішохода, після чого з місця події зникло у невідомому напрямку.

Зараз потерпілий – 29-річний учасник АТО Тарас Грищук – перебуває на лікуванні у травматологічному відділенні Коломийської ЦРЛ.

Кілька днів тому його на вулиці Миколайчука збив легковик. Водія автівки, який з місця пригоди втік, тепер розшукує поліція.

Потерпілий розповів “Дзеркалу Коломиї” про аварію:

– Працюю на залізниці. Йшов уранці на роботу тротуаром. Десь за п’ятнадцять до восьмої відчув ззаду сильний удар. Перед тим, як втратити свідомість, ще побачив біле авто, яке мене збило і помчало далі. Коли прийшов до тями, побачив біля себе медиків “швидкої”. Вони надали першу допомогу й відвезли мене до лікарні.

Лікарі діагностували в молодого чоловіка закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійні переломи черепа, пневмоцефалію, забійну рану лобної ділянки, забій колінного суглоба.

Як прокоментував начальник поліції в Коломиї Остап Білейчук, по справі ДТП відкрите кримінальне провадження за статтею 286 ККУ (карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого).

“На даний час вже встановлений автомобіль. Транспорт оголошений в розшук. Але наразі ще не встановлена особа, яка керувала цим транспортним засобом, – розповів Остап Білейчук. – Автомобіль перепродувався кілька разів без права переписки і у зв’язку з цим не можемо поки відслідкувати, хто був власником автомобіля на час ДТП”.